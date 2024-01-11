巴布亞新畿內亞騷亂升至16死　總理宣布進入緊急狀態14天

撰文：張顥庭
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巴布亞新畿內亞警察1月10日發動罷工，多區隨即爆發騷亂，一度陷入無政府狀態。截至1月11日，事件造成16人死亡，總理馬拉佩（James Marape）宣布全國進入緊急狀態，維持14天，期間會有1,000名國防人員隨時候命。

馬拉佩11日發表聲明，對騷亂表示深切關注，敦促公民將「和平與正常」的生活放在首位。，呼籲他們「挺身而出」，尊重自己的國家。他又指，截至當天上午，率先爆發騷亂的首都莫爾茲比港（ Port Moresby）緊張局勢已有所緩解。

巴布亞新畿內亞警員、軍人等政府僱員不滿薪金減少，質疑政府加稅，繼而在10日發起罷工。有人趁機縱火商舖，大肆搶掠。社交平台11日影片顯示，一處倉庫遭縱火搶掠後，現址僅餘頹垣敗瓦。

騷亂造成2名中國公民輕傷，有華人商店被搶。中國駐巴布亞新畿內亞大使館表示，已就華人店舖遇襲受損向該國提出嚴正交涉，要求立即採取有力措施，切實保障中國公民和企業安全，並嚴懲肇事者。

使館又指，正全力開展領事保護，為遇襲人員提供必要幫助，提醒當地中國公民和機構切實加強防範，如遇危險第一時間聯繫使館。

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