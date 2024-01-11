伊朗傳媒：伊朗海軍在阿曼灣水域扣押一艘美國油輪

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）1月11日報道，伊朗海軍根據司法命令，在阿曼灣水域扣押一艘美國油輪。



路透社11日較早前報道，一艘掛馬紹爾群島（Marshall Islands）旗幟的油輪11日駛至中東阿曼（Oman）海岸對開海域時，有武裝人員登船，報道引述來自英國海事的消息人士指，油輪疑轉往伊朗。

報道指，目前未知為何伊朗傳媒形容此船為一艘美國油輪。

這艘油輪名為聖尼古拉斯號（St Nikolas），2023年曾於一次行動中被美國扣押，指伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）試圖藉此走私伊朗石油運往中國，違反美國的制裁。

此船的營運公司、總部位於希臘的Empire Navigation表示，與船隻失去聯絡。船上共有19名工作人員，包括1位希臘人與18位菲律賓人，它載有14.5萬噸石油，從伊拉克運往土耳其。

英國海上貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，簡稱UKMTO）11日較早前表示，在1月11日接獲報告，指一艘船隻在位於阿曼（Oman）海岸以東約50海里處被4至5名武裝成員登上。

辦公室指，報告指向這些武裝入侵者身穿軍裝風格的黑色制服，戴着黑色面罩。