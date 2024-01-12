暖爐開到逾攝氏500度　美國夫婦疑活活熱死

撰文：ETtoday
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美國南卡羅萊納州近來天氣寒冷，84歲女子瓊（Joan Littlejohn）與82歲丈夫葛倫伍德（Glennwood Fowler）被人發現陳屍在家中，而且家中暖氣設備竟然高達華氏1000多度（逾攝氏537度）的高溫。

警方發現2人身上沒有明顯外傷與打鬥跡象，懷疑2人可能是被室內高溫活活烤死。

醫護人員到場時　2人體溫仍高達攝氏41度（點圖了解更多）：

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事件6日發生在南卡州斯帕坦堡市（Spartanburg），警方當天下午6時應家屬要求，前去老夫妻家中確認2人狀況時，意外葛倫伍德全身赤裸躺在床上身亡，瓊則是坐在椅子上身亡，身上衣着穿戴整齊。

警方在現場進行調查，沒有發現任何一氧化碳中毒跡象，室內暖氣設備的溫度竟然顯示為華氏1000多度，一進去就能感受到異常的熱。

醫護人員檢查2名死者體溫時，2人體溫也都超過華氏106度（約攝氏41度）。

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警方表示，當他們前往地下室查看暖氣設備時，裏面熱到好像發生火災。

死者家屬告訴警方，在事件發生前3天，這對夫妻注意到暖氣設備壞了，曾請他們幫忙，他們自行修理後便離開，老夫妻平時有行動不便等健康問題。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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