現實版「水晶馬車」？美婦將寶馬房車貼滿水晶　網民：怎洗車

不少人會思考裝飾自己的愛車，例如貼上創意車貼等，美國一名女子卻將創意提升至全新高度。她花了3星期在自己的寶馬（BMW）上「手工貼滿」數千顆水晶，讓車輛秒變行走的大型珠寶，影片在網路上爆紅，驚人耐心讓網友大為讚嘆。



《紐約郵報》、《太陽報》報導，美國聖地亞哥（San Diego）女子Olga Azaroff（奧爾加）近日在TikTok上傳影片，稱自己花了三周在自己的BMW「手工貼上」水晶玻璃工藝品製造商施華洛世奇（Swarovski）的水晶，從照片可見整台車閃閃發光，宛如一台行走的大型水晶，影片短短三天內就獲得1500萬次觀看。

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Olga Azaroff 自稱「熟練的水晶藝術家」，與朋友合創名為Crystals Motors的新公司，專門生產酷炫的水晶汽車貼膜，公司介紹稱：發動機的轟鳴聲與精心排列的水晶光芒相協調，吸引全世界汽車愛好者的目光。

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網友對此表示：「妳有這麼大的耐心嗎？我會在5分鐘內失去理智，為何不乾脆貼上螢光貼」，Olga Azaroff 回應：「這幾乎不可能，你不能在車子塗上乙烯基（vinyl），它會剝落。」還有人好奇這樣怎麼洗車，Olga Azaroff 也親自展示用化妝刷洗，先將刷子浸入肥皂水，接著輕柔地刷洗汽車。

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亦有人不喜歡這樣的極端改造，疑惑是否會反射光線造成危險：「一旦太陽照射進來，車內外的每個人都會暫時失明」、「我妻子有一個令人眼花繚亂的方向盤套，每當陽光照射到它時，我就會看不到，這是不切實際且危險的。」

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