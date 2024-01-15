李強抵達瑞士展開正式訪問　稱中方盼深化雙方政治互信

應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）、瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）、愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）邀請，中國國務院總理李強1月14日上午乘包機離開北京，赴瑞士出席世界經濟論壇2024年年會並對瑞士、愛爾蘭進行正式訪問。



當地時間14日下午，李強乘坐包機抵達蘇黎世國際機場，開始對瑞士進行正式訪問。瑞士聯邦主席阿姆赫德等到機場迎接。

李強表示，瑞士是最早同新中國建交的西方國家之一。建交74年來，兩國關系始終保持健康發展。特別是2016年習近平主席與瑞方領導人共同宣布建立中瑞創新戰略夥伴關系以來，兩國各領域交流合作持續邁上新台階、取得新成果。

李強指出，中方願同瑞方一道，遵循兩國元首重要戰略引領，進一步深化雙方政治互信，擴大互利合作，厚植民間情誼。中方始終高度重視瑞士在歐洲和國際舞台上發揮的獨特作用，願同瑞方在共同應對全球性挑戰等方面，保持密切溝通和協作。

中國駐瑞士大使王世廷、常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭等，也到機場迎接。