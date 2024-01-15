丹麥女王瑪格麗特二世遜位　腓特烈十世繼位國王

83 歲的丹麥丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）於1月14日退位，55歲的兒子腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）成為國王。瑪格麗特二世在任已52年，是近 900 年來第一位自願放棄王位的丹麥君主。國王腓特烈十世繼任後，於陽台上向群眾發表首次演說，稱其繼位箴言是為對丹麥王國的團結和承諾」，並願成為「有凝聚力的明日之君」，他並代表全體國民感謝瑪格麗特二世對國家的貢獻。



瑪格麗特在議會國務委員會會議上簽署退位聲明，正式由腓特烈十世繼位。 丹麥是世界上最古老的君主制國家之一，沒有加冕典禮。超過10萬民眾聚集在首都哥本哈根，見證歷史。

隨後，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在克里斯蒂安堡宮（Christiansborg castle）的陽台上，宣布國王腓特烈十世加冕，並宣讀了「腓特烈十世國王萬歲」。

國王腓特烈十世繼任後，他在澳洲出生的妻子瑪麗（Mary Donaldson）也成為皇后。兩人與新的王位繼承人、18歲的長子克里斯蒂安王子（Prince Christian），以及16歲的伊莎貝拉公主（Princess Isabella），同為13歲的龍鳳胎文森王子（Prince Vincent）、約瑟芬公主（Princess Josephine ），一起現身陽台上與民眾會面。

在接近冰點的氣溫下，來自丹麥各地的人們聚集在首都見證歷史，顯示君主制在這個近600萬人口的國家中，仍然很受歡迎及尊重。有人稱：「站在這裡等一整天真的很值得。」

民調顯示，82% 的丹麥人預期國王腓特烈十世上任後會表現出色，86%人預期王后瑪麗會表現出色。

新國王和王后隨後乘坐馬車，穿過哥本哈根街上擁擠的人群，回到他們的住所阿馬林堡宮（Amalienborg Castle），這是一座建於 1750 年代的皇家建築群，位於哥本哈根市中心。瑪格麗特二世於2023年12月31日晚，在阿馬林堡宮發表新年致辭時宣布決定退位，她之後將繼續住在阿馬林堡宮，並保留女王的頭銜。