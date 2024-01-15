美國大選首場初選將打響　特朗普籲支持者冒嚴寒投票：去世也值得

美國共和黨1月15日晚上（香港時間16日早上）會在艾奧瓦州（Iowa）舉行「黨團會議」（Caucus），意味美國大選首場初選即將打響。美國前總統特朗普（Donald Trump）在黨內民調遙遙領先，並在14日舉行最後拉票，他呼籲支持者冒嚴寒投票，更開玩笑指「你不能坐在家裏…… 即使你投票然後去世，也是值得的」。



美國NBC News、Des Moines Register及Mediacom共同在1月13日發表黨團會議前最後一份民意調查，顯示特朗普以接近30個百分點遙遙領先其他對手。第二名是前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），有20%的支持；第三名是16%支持率的佛州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

圖為1月11日，美國艾奧瓦州特朗普的造勢晚會。桌子上放滿支持特朗普的標語。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，特朗普的對手都加緊落力拉票，正在尋求將自己成為這位前總統的「主要替代者」。

艾奧瓦州正面臨暴風雪，寒冷天氣令候選人之前有多場競選活動要取消，特朗普14日在最後拉票時，呼籲支持者無懼嚴寒投票，他笑稱支持者不能坐在家裏，「就算你病得像隻狗，你也會說：上帝，我一定做得到。」（If you're sick as a dog, you say: 'God I gotta make it.'）

他又開玩笑指「即使你投票然後去世，也是值得的」（Even if you vote and then pass away, it's worth it）。