英防相：世界正向「戰前」時期過渡　5年後或需同時應對中俄

英國防大臣夏博思（Grant Shapps）1月15日稱，世界衝突會增加，英國5年後或需同時應對中國及俄羅斯。



夏博思表示，5年後，英國可能需同時應對多個戰場，包括俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮。他問：「問問自己……這個數字（衝突）更有可能增加還是減少？我認為我們都知道答案，可能會增加。」

夏普斯指出，2024年是史上最大的民主選舉年，對烏克蘭來說，2024年可能是決定國家命運的一年。同時，眼看俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已近兩年，中國正評估西方還有多少耐心，因此2024年須是一個轉捩點。

夏博思稱，現在是新時代的開端，世界正從「戰後」向「戰前」時期過渡；當西方各國允許自己在防衛事務領域自我感覺良好、認為削減防衛預算無妨，對手正蓄積力量、調度資源蠢蠢欲動。

夏博思表示，英國在國防方面的支出比以往任何時候都多，政府正增加資金用於令核威懾現代化以及補充庫存。