印度農務教授上電視「突然抽搐向後倒」鏡頭全部錄　送院後不治

印度一個直播節目發生悲劇。一位農業專家達斯（S. Das）12在節目中談話時，突然說不出話，接著向後倒去。



在場的主持人和工作人員嚇壞，趕緊喊卡。

而達斯在送醫後不幸身亡。

上秒仍談笑風生 下秒突向後倒去 點圖放大瀏覽影片截圖（慎入）：

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意外發生在印度喀拉拉邦的電視台，當時他們正在進行一檔現場直播的節目，達斯被邀請來發表有關農業方面的見解。

當他在回答主持人的問題時，突然抽搐說不出話，然後向後倒去。一旁的主持人見狀一開始還想拍拍他想要幫他順一下呼吸，眼見情況似乎不對勁後，便趕緊喊卡。

在工作人員的協助之下，達斯被送往醫院急救，然而仍然回天乏術。

雖然有人猜測達斯是心臟病發，但目前他的死因尚未確定，也沒有任何關於他可能有重大疾病的資訊。

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而達斯當時上節目的影片隨後也在網路上瘋傳。

今年59歲的達斯是喀拉拉農業大學的教授，並曾擔任喀拉拉邦畜牧發展委員會 （KLDB）的董事總經理。他積極參與多爾達山的各種農業項目，並曾擔任該大學傳播中心的教授。

他的死訊讓業界都相當震驚，並向他的家人表示哀悼，認為達斯的離世是印度農業的損失。

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