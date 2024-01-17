英國12月通脹率4%意外回升超預期

英國12月份年率通脹升至4%，高於前值3.9%。市場預期為3.8%。這是10個月以來首升，顯示之前多月跌勢戛然而止。此外在數據顯示不到通脹明顯放緩的情況，或不足以支持英倫銀行在第二季末前減息。



英國的整體通脹率自2023年3月以來自從10.1%，放緩至11月的3.9%，減幅超過一半，這提升外界對於英倫銀行2024年減息的預期。

通脹年率增加主要是政府在秋季宣布提高煙草稅的結果。煙草價格年增16%。購買煙酒對通脹的貢獻達到2006年以來的最高水平。

英國國家統計局首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）稱煙草價格上漲被部份被食品通脹下降所抵消，食品價格仍在上漲，但漲幅比2023年同期低得多。

核心通脹（不包括能源、食品、酒精和煙草等波動性較大的項目）出人意料地維持在5.1%不變。英倫銀行2月1日公布議息結果前會密切關注這一進展。

圖為2022年6月27日，位於英國倫敦西部列治文的Sainsbury’s超市內，一名員工在貨架前方走過。（Reuters）

汽油價格此前下跌被視為可能會導致通脹降溫的因素之一。截至12月的一年中，英國汽車燃料價格下降10.8%，而截至11月的一年中，汽車燃料價格下降10.6%，此前該月汽油和柴油價格每公升下降約8便士。

無論如何12月的數據將被英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）視為能讓他宣布其在2023年經濟首要任務取得勝利。他2023年1月承諾在年底前將通脹率減半，當時這個數字高於10% 。《衛報》17日稱，大多數經濟學家都預期數字會下降這麼多，但事實證明通脹比最初預期的持續得更久。

辛偉誠回應12月的通脹率時說：「正如我們在美國、法國和德國看到的那樣，通脹不會直線下降，但我們的計劃正在發揮作用，我們應該堅持下去。我們做出控制舉債的艱難決定，現在正在扭轉局面，因此我們需要堅持既定方針，包括透過更具競爭力的稅收水平來促進增長。」