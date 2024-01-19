美國參議院通過臨時支出法案　聯邦政府或避免部分停擺

美國參議院1月18日以大比數通過臨時支出法案，令聯邦政府可以至少運作到3月，但仍需經過眾議院的表決才可交由總統拜登（Joe Biden）簽署生效。



《華爾街日報》及路透社報道，參議院以77票贊成、18票反對，通過避免聯邦政府在週末開始陷入部分停擺的支出法案，亦是2024年財政年度的第三次延長措施。而所有反對票都是來自共和黨人。

法案在參議院成功闖關後，將在同日較後時間交由眾議院表決，並希望趕及19日暴風雪吹襲華盛頓前通過。

根據目前的法例，聯邦政府多個部門的資金最快在19日耗盡，假如拜登批准法案生效，美國運輸部、能源部、農業部、食品和藥物管理局（FDA）、退伍軍人事務部及軍事建設部門可獲資金運作至3月1日，而其餘部門則可運作至3月8日。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在今月較早前就1.59萬億美元的聯邦預算達成共識，不過民主黨人之後指，實際金額應該為1.66萬億美元。舒默18日在表決前表示，一旦停擺威脅解除後，希望會有更多跨黨派撥款法案，在未來數週完成整個政府撥款的立法工作。