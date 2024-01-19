北約準備舉行冷戰以來最大軍演　9萬人參與

北約（NATO）下週舉行冷戰以來最大規模軍演，模擬與「勢均力敵」的對手爆發衝突時，北美部隊如何跨大西洋調動，以馳援與俄羅斯接壤及位於北約東側的歐洲盟友，從而展現北約快速部署及防禦的能力，以及成員團結、相互保護的決心。



為期兩天的北約防長會議，18日剛在比利時首都布魯塞爾結束。會議聚焦北約新防禦計劃的可執行性、作戰轉型、對烏克蘭的支持，以及與北約夥伴的軍事合作等議題。

北約歐洲盟軍總司令卡沃利（Christopher Cavoli）出席會議後，向媒體講解代號「堅定捍衛者2024」 的軍演，稱將由31個成員國及等待加入北約的瑞典參加，共動員約9萬名士兵，演習將持續到5月。

參演軍備包括：從航空母艦到驅逐艦等50多艘艦艇，80多架戰機、直升機和無人機，以及至少1,100輛戰車，當中包括133輛坦克、5​​33輛步兵戰車。

圖為2022年10月26日，德國Marder步兵戰車參加在立陶宛舉行的北約軍演。（Getty）

北約未在聲明提及俄羅斯，但其戰略文件已將俄羅斯列為最大、最直接的安全威脅。在演習的第二部份中，也將特別關注向波蘭部署北約快速反應部隊。

演習的其他主要地點為波羅的海國家，這些國家被認為最可能受到俄羅斯的攻擊威脅，德國將是增援的樞紐。

據北約稱，對上一次類似規模的演習是1988年冷戰期間的「返德者」（Reforger）演習，有12.5萬人參與者；另一次為 2018 年的「三叉戟接點」（Trident Juncture）演習，有5萬名參與者。