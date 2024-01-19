特朗普向美國最高法院提辯護狀　要求推翻科羅拉多州禁其參選決定

中新社引述美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）1月18日向美最高法院提交辯護狀，要求其推翻科羅拉多州此前的一項裁決。該裁決認為特朗普在該州不再具備參加2024年美國總統選舉黨內初選的資格。



據報道，在向最高法院提交的資料中，特朗普的律師表示，「對特朗普候選人資格的挑戰可能會剝奪數百萬美國人的選舉權」，並且「如果其他州法院和州官員效仿科羅拉多州的做法，將這位可能的共和黨總統候選人排除在他們的選票之外，就會引發混亂」。

科羅拉多州最高法院基於憲法第14修正案第三條「叛亂禁令」，在2023年12月19日裁定，因特朗普對美國國會山騷亂的影響，特朗普在該州不再有2024年美國總統選舉黨內初選的資格。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

特朗普的律師對此表示，「最高法院應該推翻科羅拉多州的決定，因為特朗普甚至不受第三條的約束，根據憲法，總統不是『美國官員』。即使特朗普受到該條款的約束，他也沒有『參與』任何符合『叛亂』資格的事情」，他的律師在資料中指出，「法院應該推翻這些理由，一勞永逸地結束這些(試圖)取消資格的違憲做法。」

報道稱，美最高法院將在2月8日對此案聽取口頭辯論，這可能對特朗普在科羅拉多州以及全美各州的參選問題起到重要影響。