美國白宮：冀與中國開始討論降低風險切實可行措施

美國白宮一名高級官員說，美國預計不會很快與中國進行正式的核軍控談判，但美國希望雙方能夠開始討論降低風險的切實可行措施。



路透社報道，白宮負責軍備控制與防擴散事務的高級官員瓦迪（Pranay Vaddi）告訴華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS），2023年11月與中國進行的初步軍備控制會談意義重大，但他強調，涉及中美核態勢的談判需要中國關鍵決策者或有影響力者的參與。

瓦迪說：「我們知道中美不會很快進入正式的軍控談判。我們知道他們的核武庫仍在建設中」。

他說：「在軍控方面，關於降低風險，我們真的非常希望中國能對我們提出的一些更具實質性的建議做出回應。我們還在觀望他們的態度。」

中美兩國2023年11月6日舉行近5年來的首次核軍控會談，但會議沒有取得具體成果。

中美關係：2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

瓦迪說，華盛頓希望與北京保持開放的溝通渠道，11月軍控會談是重要的，「但我們希望在這些問題上取得真正的進展」。

他也提到，軍控討論可以是雙邊的，也可以涉及聯合國安理會5個常任理事國。安理會常任理事國為美國、 中國、俄羅斯、英國和法國。

瓦迪說：「單只是舉行會議並不符合我們的利益。我們認為，必須有一個專門解決這些問題的實際渠道，我們希望把這些渠道用於特定目的，那就是解決我們已經發現的一些問題。」

美國和中國上週在華盛頓舉行為期兩天的軍事會談，這是自同意中美恢復軍事聯繫以來的最新一次接觸。

本文獲《聯合早報》授權轉載

