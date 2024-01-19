日本自民黨兩大派系「散band」？岸田考慮「落刀」安倍派今開大會

日本首相岸田文雄1月18日向記者表示，他有意解散自民黨岸田派的宏池會，並關閉派系事務所。



共同網18日引述岸田文雄稱，正探討解散岸田派。他指如果這樣做有助於挽回政治信賴，那就必須考慮。他避談是否要求其他派系解散。

報道指，岸田文雄18日與多名岸田派幹部磋商後作出判斷。內文提及，已知東京地方檢察廳特搜部計劃以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，對岸田派的前會計負責人立案，岸田文雄看來希望解散派系，以躲避來自黨內外的批評。

岸田文雄擔任岸田派的宏池會會長至2023年12月，但由於派系政治集資宴會收回扣問題宣布退出。

圖為日本首相岸田文雄2023年12月13日在東京首相辦公室舉行記者會。（Pool via Reuters）

安倍派多名議員捲入回扣醜聞，嚴重影響岸田內閣支持度，他為展示改革決心，成立直屬自民黨主席的政治刷新總部，他親自擔任總部長。

最先爆出回扣醜聞的日本自民黨最大派系「安倍派」，在自民黨正進行派系改革的情況下，今後發展亦備受外界關注。

安倍派傳出最快19日召開議員大會，有青壯派議員要求幹部辭職，或是解散派系

政治刷新總部16日開會，會上有議員認為，派系已遭民眾質疑，應予解散，但也有議員基於培育人才的觀點，認為派系有必要繼續存在。政治刷新總部17日聽取法律與會計等第三方專家意見，在進行討論後將彙整報告。