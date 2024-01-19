美媒：梅西百貨擬削減2350職位　關閉5間門市

多間美媒1月18日報道，美國大型連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's）計劃近期削減2350個工作崗位，同時關閉5間門市，以降低營運成本。



新華社報道，美媒引述梅西百貨透露的消息說，為滿足不斷變化的消費者和市場需求、部署新戰略，梅西百貨1月大幅裁員，裁員數量佔員工總數的3.5%。

同時，梅西百貨還會在2024年初關閉位於維珍尼亞州（Virginia）、加州（California）、佛羅里達州（Florida）和夏威夷（Hawaii）的5間門市。

梅西百貨：圖為2023年12月10日，一名女子在美國紐約市的梅西百貨門市購物。（Reuters）

梅西百貨是美國知名大型連鎖零售商，總部位於紐約市，成立已近166年。除同名商店外，梅西百貨旗下還擁有美容護膚商店藍水星商店（Bluemercury）和高端百貨商店布盧明代爾商店（Bloomingdale's）。

近年來，梅西百貨業績受到迅速發展的電子商務、新型冠狀病毒感染（COVID-19） 疫情衝擊，經營規模不斷縮水。2020年2月，梅西百貨宣布裁員約2000人，並在3年內關閉125個門市。

截至2023年10月28日，梅西百貨在美國本土擁有723間門市。

本文獲《聯合早報》授權轉載

