紅海局勢動盪　船員行經滿足這條件可獲2倍日薪

因應也門胡塞武裝（Houthis）對紅海的威脅，1月19日起，與以色列、英國和美國有關船隻的船員，在航行經過紅海時將獲得雙倍薪酬。



海事新聞網站gCaptain報道，根據工會鸚鵡螺國際（Nautilus International）的說法，英國戰區運營委員會（WOAC）已擴大其現有建議，行經紅海可獲2倍日薪的建議之前僅限於以色列相關船隻，現在也包括與英國和美國有關的船隻。更新的指南19日生效。

自本輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝頻頻對紅海商船發動襲擊，以表示對巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的支持。胡塞武裝9日在紅海對美國船隻發起攻擊，被美英攔截。《紐約時報》10日稱，美國和其盟友正考慮對胡塞武裝進行「報復」。路透社11日指，胡塞武裝迄今已襲擊27艘船隻。

來到1月18日，美軍再度空襲胡塞武裝的目標，為一週內第5次，成功摧毀2枚反艦導彈。也門胡塞武裝（Houthis）18日晚向一艘美國油輪發射2枚反艦彈道導彈，擊中船隻附近的水域，無人傷亡。也門胡塞武裝軍事發言人薩雷亞（Yehia Sareea）稱，襲擊是對於美英軍事行動的報復，美英的所有侵略行為都會得到相應的回應。