載6人客機俄羅斯飛印度出事　墜毀阿富汗山區　無中國公民傷亡

新華社1月21日快訊稱，阿富汗黎明電視台（Tolo News）21日援引身兼工程師之職的阿北部巴達赫尚省文化和訊息部門負責人阿米里（Zabihullah Amiri）說，一架印度客機20日在阿富汗北部巴達赫尚省（Badakhshan）的山區墜毀。



阿米里稱，已派出調查小組前往現場，但目前他們沒就空難提供詳細資訊。

俄羅斯航空署21日稱，當局20日傍晚開始，與一部在阿富汗飛行、載有6人的飛機失去聯絡。它是一部法國製的達索獵鷹10（Dassault Falcon 10，DF 10）飛機。

航空署稱，在阿富汗失事的飛機執飛的是加亞（印度）-塔什干（烏茲別克斯坦）-茹科夫斯基（俄羅斯）的包機任務。初步統計機上共有6人，有4名機組人員和2名乘客。惟巴達赫尚省保安官員表示，飛機的型號和機上乘客人數尚未確定。

俄航空署稱，飛機是由俄羅斯飛往印度的，途經烏茲別克。路透社21日的報道稱，它在飛行途中突然在雷達上消失。

曾有消息指，飛機是印度客機，印度民航總局（DGCA）否認。亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述DGCA一名高官稱，出事客機非印度定期航班，也不是非定期（NSOP）／包機飛機。

官員稱，墜毀在巴達赫尚省Kuran-Munjan和澤巴克區附近的塔克哈納（ Top Khana）山區的，是一部摩洛哥註冊的DF 10飛機。

印度民航總局在社交媒體X發文稱，失事客機是一部在摩洛哥註冊的飛機：