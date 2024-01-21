美媒：美國埃及卡塔爾推動分階段結束以巴衝突計劃

《華爾街日報》1月21日獨家報道，美國、埃及與卡塔爾正在推動分階段結束以巴衝突的計劃。參與談判的外交官指，計劃首步從推動哈馬斯（Hamas）釋放人質開始，以尋求以色列從加沙撤軍，並結束戰事。



報道指，調解國提案為期90天，雙方首先要停火數天，供哈馬斯釋放所有以色列平民人質，使以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，並從加沙撤軍、結束無人機監視，容許巴勒斯坦人自由流動，期間進入加沙的援助將增加1倍。

在第二階段，哈馬斯須釋放以色列女兵並移交屍體，而以色列將釋放更多巴勒斯坦囚犯。埃及官員稱，雙方要在第三階段分別釋放以軍士兵，以及哈馬斯認為是士兵的戰鬥年齡人員，而以色列將在加沙現時邊界之外重新部署部份部隊。

報道指，以色列及哈馬斯均未同意提案條款。哈馬斯媒體顧問諾諾（Taher Al-Nono，暫譯）指，會談並未真正取得進展。以色列並未即時置評。

圖為以軍士兵在加沙執行地面行動，以色列陸軍1月19日發布。（Reuters）

報道引述了解談判情形的消息人士稱， 雙方自11月30日最後一次停火後，談判陷入僵局數週，現在至少願意再次參與討論。他形容雙方願意討論該計劃是積極一步，又指調解國正致力彌合分歧。

埃及官員指，以色列代表在會上繼續推動停火兩週，供雙方交換人質及囚犯，不願討論永久停火方案，哈馬斯則尋求最大利益，希望僅以手上人質換取永久停火，以及釋放數千名巴勒斯坦囚犯。

官員指，正在討論的內容亦包括為重建加沙設立國際基金，以及為哈馬斯政治領袖提供安全保障。