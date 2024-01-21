寒冷天氣｜日本美女藥劑師教路　暖包「前後夾擊」貼2個位全身暖

香港人面對未來數天的寒冷天氣，相信已是嚴陣以待，很關心如何保暖以及避免患病。萬一「冷親」或患上感冒該怎辦？日本美女藥劑師福井セリナ教路，如何在感冒初起後迅速康復。她推薦喝葛根湯，以及在身上貼暖包（又稱保暖貼片、暖身貼、熱敷貼及暖包等），而且要貼得有技巧。



她第一個建議是喝葛根湯。她說，它是利用草藥的力量從內部溫暖身體、提高免疫功能的中草藥。她說，感冒初起就要立即喝，這是重要的。

她也說，感冒初起時想讓身體暖和起來的話，建議使用發熱貼。

▼以下是福井セリナ在個人社交媒體X賬號發布的美照：

第一個建議貼在肚臍以下，透過溫暖有很多器官和血液的腹部，將有效令整個人暖和起來。第二個建議貼在肩胛骨之間，她說，因為那裏的血管是粗，貼在那裏可讓全身的血液循環得到改善，身體逐漸變暖。

福井セリナ畢業於慶應義塾大學藥學部。她效力東京一家配藥藥房同時，跨界參與表演以及撰寫專欄等活動。

▼以下是福井セリナ在個人社交媒體X賬號教授應對經前緊張綜合症（Premenstrual Syndrome，簡稱PMS）的伸展動作：

天文台網站截圖

香港天文台稱，一股強烈冬季季候風會在未來兩三日影響華南沿岸。預料明日（周一）本港北風將會增強 ，氣溫進一步下降，稍後天氣轉冷。星期二（23日）密雲，有幾陣雨，天氣嚴寒，市區氣溫降至7度左右，新界再低兩三度，高地可能會結冰。由於風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。天文台呼籲市民注意保暖，並要關顧長者及慢性病患者。星期三（24日）整天及星期四（25日）早上仍然寒冷。

天文台稱強烈冬季季候風及高空擾動會在未來兩三日影響廣東，該區氣溫進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。預料高空擾動會在本週後期繼續為華南帶來有雨的天氣，而沿岸地區仍然相當清涼。

根據天文台預報，周一跌至10至18度之間。之間氣溫持續下跌，下周二及周三僅7至12度。