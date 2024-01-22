以巴衝突｜內塔尼亞胡拒絕結束戰事　哈馬斯認去年突襲存在過失

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）1月21日表示，拒絕以結束戰爭換取人質獲釋，批評哈馬斯提出「投降條款」。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯同日為去年10月7日突擊以色列辯護，但承認行動存在過失，並呼籲結束以色列對加沙侵略。



內塔尼亞胡發聲明指出，作為釋放人質的交換條件，哈馬斯要求結束戰爭、從加沙撤軍、釋放所有兇手和強姦犯，並讓哈馬斯完好無損。他斷然拒絕這些投降條款，免讓陣亡士兵白白犧牲。 他重申，不會對約旦河以西的控制作出妥協，並阻止對以色列構成生存威脅的巴勒斯坦建國。

2024年1月21日，以色列士兵續在加沙走廊執行任務，但以軍未透露具體地點。（Reuters）

哈馬斯發表16頁報告 稱突襲為反抗佔領

哈馬斯在稍早時間發表長達16頁報告，稱去年的突擊是反抗以色列佔領巴勒斯坦領土的必要舉措，也是確保巴勒斯坦囚犯獲釋的方法。但該組織承認，由於以色列安全和軍事系統的迅速崩潰，以及加沙邊境地區造成的混亂，行動發生了一些過失。

哈馬斯強調，其組織指成只忠於伊斯蘭價值觀，如果有平民成為攻擊目標，都是由於意外及與以軍衝突中發生。該組織再次表示，以色列須立即停止對加沙的侵略及種族清洗。

哈馬斯並未解釋，為何在新一輪衝突爆發3個多月後，突然發表這份報告。