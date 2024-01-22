美國大選｜德桑蒂斯宣布暫停競逐　特朗普在新罕州初選民調飆升

美國共和黨在新罕布什爾州（New Hampshire）的總統初選1月23日舉行前夕，被前統特朗普（Donald Trump）視為最大對手的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），21日在社交平台X發布短片宣布暫停競逐，稱失敗並不致命，重要的是繼續前進的勇氣，他並在短片中支持特朗普。



此前彭博社報道，45歲的德桑蒂斯正與助手們討論退出選舉，可能會在的新罕布什爾州初選之前宣布。

與此同時，此前在艾奧瓦州（Iowa）初選大勝的特朗普，民調指他在新罕布什爾州的支持率上升，與前美駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）的差距擴大，德桑蒂斯在該州民調排第3。

特朗普支持度擴大

根據CNN和新罕布什爾大學1月21日公布的民意調查，77歲的特朗普獲50%選民表示為初選的首選，52歲的黑利的支持率為39%。 這項民調於上星期進行，誤差幅度為2個百分點。

民調顯示，隨著候選人相繼退出，特朗普的支持率急升。他1月初的支持率為39%，黑利的支持率當時為32%。

分析認為，如果黑利不能在新罕布什爾州爆冷獲勝，其提名之路或將提前結束。在當地初選前倒數時刻，黑利最近幾天加大了對特朗普的攻擊力度，稱他只會帶來混亂。