韓國大選臨近　第一夫人收Dior手袋舊片流傳議員諷「斷頭台皇后」

韓國總統尹錫悅的夫人金建希昔日收受奢侈品牌Dior手袋一事再度引起關注。



YouTube新聞台首爾之聲（Voice of Seoul）2023年11月發布影片指金建希2022年9月接受韓裔美籍牧師贈與、價值約300萬韓圜的Dior手袋。報道指，這段這段影片是牧師用偽裝成手錶的相機秘密拍攝。《韓國時報》報道，據稱這個手袋由首爾之聲提供。

尹錫悅所屬政黨「國民力量」（People Power Party，PPP）原本定調金建希是受害者，不需要回應事件。然而，最近有關影片再次開始流傳，這讓執政黨的國會議員擔心此事可能會影響4月大選的選情。

韓國總統尹錫悅與妻子金建希2023年11月20日抵達英國，展開訪問行程（REUTERS）

尹錫悅和金建希對於名牌手袋風波一直保持沉默。國民力量黨內對此事的批評聲浪愈來愈大，多名議員要求金建希就此事道歉，以免影響選情。

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有國民力量黨成員受訪時表示：「儘管存在某些爭議，但總統或第一夫人至少應該談論袋子爭議，以解決公眾情緒。法國大革命是公眾對瑪麗（Marie Antoinette）奢華生活和混亂私隱的憤怒的結果。沒有辦法為第一夫人辯護免受這場爭議。唯一的選擇就是乞求人民寬恕。」瑪麗是法國大革命期間被送上斷頭台的法國王后。