印度教羅摩廟揭幕　莫迪放眼下議院選舉

印度教羅摩廟（Lord Ram）1月22日舉行揭幕儀式，印度總理莫迪（Narendra Modi）出席。印度人民黨多年來一直主張修建這座寺廟，再加上印度預計4至5月大選，羅摩廟在此時揭幕對莫迪來說具重要的政治意義。



這座寺廟尚未完全建成，不過莫迪和由他領導、意識形態基於印度教民族主義的印度人民黨希望通過開放這座寺廟來贏得選民的支持，尋求創紀錄的第3個連任任期。印度預計4月至5月期間舉行下議院選舉。

印度是一個擁有14億人口的國家，當中以印度教徒佔大多數，羅摩廟揭幕或有助莫迪贏得印度選民的青睞。但在印度教中，莫迪也並非獲得清一色好評。某些印度教宗教領袖拒絕參加典禮，稱在寺廟建成之前不能進行神聖儀式，因此不認可這次開幕典禮。

除此之外，也有包括國大黨在內批評人士指責莫迪煽動宗教緊張局勢。印度最高法院2019年裁定允許在巴布里清真寺（Babri Masjid）原址上興建羅摩廟，這項有爭議的決定當時已受到穆斯林團體的批評。

莫迪參加揭幕儀式：

這塊土地發生過什麼？

興建羅摩廟的土地是巴布里清真寺原址，巴布里清真寺1992年被印度教民族主義者摧毀，此事引發全國各地騷亂，導致約2,000人死亡，當中大部份是穆斯林。