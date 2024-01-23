韓國今年起大幅提高生育援助　0到7歲可領逾17萬

據韓聯社報導，韓國政府為應對不斷降低的生育率，宣布擴大育兒援助，從今年起出生的嬰兒，由出生至7歲間每年均可領取補助，累計至少能獲2960萬韓元（約17.33萬港元），冀藉此鼓勵生育。



據韓國低生育老齡社會委員會22日發佈的資料，育兒援助包括兒童津貼、父母津貼與新生兒津貼等補助，部分金額大幅提高。新生兒津貼為針對養育新生嬰兒提供的現金支援，第一胎可一次申領200萬韓元（約1.17萬港元），第二胎以上補助今年起從原本的200萬韓元增至300萬韓元（約1.76萬港元），可用於育兒用品、月子中心、餐飲及醫療費用。

新生嬰兒出生首年，政府將為其發放父母補貼1200萬韓元（約7.03萬港元）、兒童補貼120萬韓元（約7000港元），共計1520萬韓元（約8.91萬港元）；出生第二年，政府發放父母補貼600萬韓元（約3.52萬港元）、兒童補貼120萬韓元，共計720萬韓元（約4.22萬港元）；出生第三年起至7周歲的時間裡，政府每年發放兒童補貼120萬韓元，共計720萬韓元。

按照規定，上述津貼必須由當事人申請後才會發放，父母津貼必須在孩子出生後60天內申請，才能拿回出生後首兩月的全額津貼，超過60天後僅能從申請當月開始請領。

當地專家看好這類實質的經濟補助措施，認為可為生育率帶來正面影響，但仍指有必要簡化申請程序。