俄議員：3導彈擊落載65烏克蘭戰俘飛機　基輔反指俄羅斯運送導彈

俄羅斯證實該國一架伊留申-76（Ilyushin II-76）運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorodskaya oblast'） 墜毀。外界暫時未知空難肇因，但有烏媒稱，那是一部運載防空導彈的飛機，並已遭烏軍擊落。烏克蘭官方未有即時回應。



俄羅斯國防部表示，在墜毀的伊留申-76飛機上有65名用來交換的烏克蘭戰俘，此外有6名機組人員和3名隨行人員。

俄衛網24日稱，當時這批烏克蘭戰俘被運往別爾哥羅德州，準備用於交換俄羅斯人員獲釋。

俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）稱那軍用運輸機是遭3支導彈擊落。他沒說明其消息來源，僅稱調查將揭示這些導彈是愛國者導彈還是IRIS-T導彈。

美國有對烏提供愛國者導彈，而德國亦已向烏供應IRIS-T導彈。IRIS-T是德國研發的對空導彈，擁有更強的紅外線導引裝置，可搭載在北約戰機上。經組合可用於防空系統，能有效對付戰機及無人機等空中威脅。

下圖為發生空難的別爾哥羅德州科羅昌斯基區（Korochansky District）：

該州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）稱州內科羅昌斯基區（Korochansky District）發生一宗「事故」，調查小組和緊急情況部官員正在現場開展工作。格拉德科夫表示，他已改變工作日程，改為前往該地區視察。

俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人回應事件時稱，他們將查明情況。

烏克蘭真理報引述國防部隊的消息人士稱，俄羅斯伊留申-76被擊落是烏克蘭武裝部隊所為。該報指這架飛機正在向S-300防空系統運送導彈，而俄羅斯正在使用S-300炮擊烏克蘭東北部的哈爾科夫。

▼以下是烏克蘭真理報在報道轉載的影片，聲稱是飛機墜落的一刻：