美國軍艦啟航　為北約冷戰後最大規模軍演揭開序幕

據路透社報道，隨着1月24日美國船塢登陸艦「岡斯頓霍爾」號（USS Gunston Hall）離港，冷戰後北約（NATO）最大規模軍事演習——「堅定捍衛者 2024」（Steadfast Defender 2024）正式拉開帷幕。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：唐曉甫



據悉，此次演習總動用兵力將超過9萬人，動用包括航空母艦、驅逐艦在內的50多艘艦艇，80多架戰機、直升機和無人機以及包含至少133輛坦克和533輛步兵戰車在內的1100輛戰車。參演人數為冷戰結束以來歷次演習之最。

根據北約歐洲盟軍最高司令部網站顯示，此次演習將展示北約從北美和聯盟其他地區快速部署部隊到歐洲，以加強歐洲防禦的能力。它將表明，北約可以在任何條件下，在從北歐極地到中東歐的數千公里範圍內，展開和維持長達數月複雜多域作戰行動。

對於此次演習，路透社表示，雖然「北約在聲明中沒有提及俄羅斯的名字，但其最高戰略文件將俄羅斯視為對北約成員國安全最重大、最直接的威脅。」

值得一提的是，北約上一次更大規模的演習可以追溯到1988年的「戰役重鑄者」軍事演習（REFORGER），當時有12.5萬名軍人參與演習。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）2023年10月25日在瑞典斯德哥爾摩舉行的北約工業論壇上發表講話。（Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS）

此外，此次演習的規模與2023年計劃中的預期規模相比有明顯增加。

早在2023年9月11日，英媒就援引消息稱，北約正準備2024年春季舉行「自冷戰以來規模最大的」聯合指揮實彈演習。有北約官員稱，屆時，北約將集合包括瑞典在內的32個國家、超4萬名士兵，就如何擊退「俄羅斯對其成員國的侵略」進行演練。

針對於這場演習，俄羅斯外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）在21日發表的講話中告訴塔斯社（TASS），北約「堅定捍衛者2024」演習的規模標誌着該聯盟「不可逆轉地回歸」冷戰計劃。

格魯什科還表示：「這些演習是西方針對俄羅斯發動的混合戰爭的另一個組成部份。」

圖為2019年3月30日，立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）慶祝該國加入北約15周年，市內有北約旗幟隨風飄揚。（Reuters）

此次演習正值俄軍在烏克蘭方面展開反攻之際。2023年底，俄軍正式宣布攻佔烏克蘭南部要塞城市馬林卡（Maryinka，暫譯）。1月，俄軍持續在北部哈爾科夫州（Kharkiv）和南部阿夫季夫卡（Avdiivka）等多地展開攻勢，對烏克蘭防禦造成較大壓力。

在俄烏戰場上發生不利於烏克蘭變化的同時，北約東擴進程也再進半步。當地時間23日，土耳其投票批准關於瑞典加入北約議定書的議案。24日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）通電話，重申匈牙利政府支持瑞典加入北約。

但是這並不意味着北約將必然進一步快速東擴，當地時間24日，土耳其宣布2月舉行的土耳其與瑞典、芬蘭就兩國入約的3方會議已被推遲。有當地媒體報道稱，土方宣布無限期取消該會談機制。