法國9歲童獨居2年震驚社會　靠偷食物填飽肚　學校懵然不知

法國夏朗德省（Charente）內薩克（Nersac）一名9歲男童被母親遺棄，他因此獨自生活2年，甚至有時靠偷鄰居的食物填飽肚子。美媒1月24日稱，這名母親上週被判監18個月。



這名母親是39歲的亞歷山德拉（Alexandra），她在2020年至2022年期間令兒子被迫獨自生活。

內薩克市長庫蒂里耶（Barbara Couturier）表示，男童靠罐頭、蛋糕及從鄰居家偷來的番茄充飢。他家裏經常沒暖氣、熱水、電。

最令人驚訝的一點是，這名男童就讀的學校沒注意到他的異常情況，因為他一直有上學，而且成績好。庫蒂里耶指「他都帶着笑容，是好學生，總是整潔，有禮貌…… 無迹象顯示他被遺棄。」

庫蒂里耶又稱，她2022年5月時見到男童媽媽，「她（男童媽媽）走來向我們說有財政問題，我們給她4張食物券，但她卻拿走一些加工食品，這讓我心生懷疑。然後有一些居民告訴我有一個孩子獨居，所以我把這兩件事聯想到一起，給警察打電話。」

調查員發現這名男童的母親住在伴侶的家中，那裏距離兒子居住的地方只有5公里，但她只會偶爾探望孩子。

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