日媒：日本重大通緝犯桐島聰終落網　潛逃49年在逃時間最長

日媒1月26日報道，1970年代在日本涉嫌犯下多宗大型企業爆炸案的通緝犯桐島聰被捕。他逃亡的時間長達49年，據日媒指是目前在逃時間最長的日本通緝犯。



據TBS電視台報道，桐島聰現年70歲，他是極端主義「東亞反日武裝戰線」成員，也是與1974年至1975年發生的一系列企業爆炸案有關的通緝嫌疑犯，他現已被日本警方拘留。

日媒：患癌男子自認桐島聰

綜合《每日新聞》、日本放送協會（NHK）引述調查人員指，桐島聰最初以化名住進神奈川縣一家醫院，他患有末期癌症，在醫院接受治療，至後來開始表明自己是桐島聰，警方將其抓捕，目前正展開進一步的身份確認，包括將進行DNA鑑定。調查人員根據其特徵，認為他就是桐島聰的機會甚高。

「東亞反日武裝戰線」牽涉1974年至1975年日本發生一系列針對大型企業的爆炸案，包括1974年8月30日，東京千代田區的三菱重工大廈發生爆炸，造成8死、約380人受傷。據日本放送協會（NHK）指，先後發生的爆炸案多達12宗。

《讀賣新聞》指，桐島聰被指於1975年4月18日，涉嫌在東京銀座的韓國產業經濟研究院大門上放上自製炸彈，並於次日19日凌晨1點左右引爆，受到全國通緝。

日本全國多地街頭也有張貼通緝桐島聰的海報。

1975年5月，「東亞反日武裝戰線」有多位主要成員被捕及被起訴，包括大道寺將司被判死刑，然後2017年在獄中去世，但桐島聰從未落網，在逃約49年。