兩名知情美國官員告訴路透社,美國已和以色列建立一條渠道,重點討論加沙地帶平民傷亡事件。



美國國務卿布林肯和以色列戰時內閣舉行會議後同意設立這個溝通渠道。在會議中,布林肯對以色列軍隊「不斷」襲擊人道主義地點和造成平民死傷的襲擊表示關注。

布林肯:U.S. Secretary of State Antony Blinken arrives at the 54th annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 16, 2024. (REUTERS)