英王查理斯三世入院接受前列腺手術：很高興能提升公眾健康意識

英王查理斯三世（King Charles III）因前列腺增大，1月26日早上在倫敦入院接受手術。他隨後表示，很高興自己入院的消息能「提升公眾的健康意識」。



白金漢宮26日發聲明稱，「國王陛下感謝所有在過去一週送上祝福的人們，並很高興得知他的診斷對公眾的健康意識產生積極影響。」

路透社同日報道，查理斯前往的是儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）接受腹部手術的同一間醫院。消息人士指，查理斯接受治療前曾拜訪凱特。

報道指，查理斯公開病情，是有意鼓勵患有同樣情況的男性遵守公共衛生建議，定期接受檢查。國民保健服務（NHS）指，自查理斯公開診斷結果，NHS網站向前列腺肥大患者提供建議的頁面訪問量急增1,000%。

英王查理斯三世（King Charles III）因前列腺增大，2024年1月26日早上在倫敦入院接受手術。圖為兩名站在門外的警察。（Reuters）

白金漢宮17日宣布查理斯三世將入院接受手術，又指前列腺增大問題十分普遍，查理斯與每年都有數以萬計的男士一樣，需要為此接受治療。

聲明稱，現年75歲的查理斯病情屬於良性，將會入院接受矯正手術，之後稍為暫停公開活動，他亦接受醫生建議，推遲原定在18及19日舉行的行程。

據香港衛生防護中心資料，良性前列腺肥大相信是男性正常衰老的生理過程，亦是年長男性的常見病症，雖然屬於良性增生，但當腺狀組織不斷肥大，會嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。