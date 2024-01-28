聯合國巴勒斯坦難民機構遭多國「閂水喉」　專員：人道活動受威脅

撰文：張子傑
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聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）多名員工被指參與哈馬斯（Hamas）10月7日突襲，美英多國1月26日宣布暫停該組織提供資金。UNRWA專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）對多國「閂水喉」感到震驚，呼籲對方改變主意。

路透社報道，拉扎里尼發表聲明，稱UNRWA少數員工面對有關指控後，當局已經迅速對應，包括即時辭退有關員工及要求一個獨立和透明的調查，但對九國的決定感到震驚，形容UNRWA在區內特別是加沙地帶持續的人道工作受到威脅，因此敦促對方改變主意。

以色列日前指控多名UNRWA員工參與哈馬斯去年10月7日的襲擊，該組織1月26日宣布向多名員工及相關人士進行調查。美國、澳洲、加拿大隨即宣布停止向UNRWA供應資金，英國、德國、意大利、荷蘭、瑞士及芬蘭亦決定跟隨。

以色列外長卡茨（Israel Katz）27日在社交平台X留言，呼籲更多國家停止向UNRWA提供資金，並認為在戰後重建加沙的工作上，應該由一個真正推動和平及發展的組織取代UNRWA。

聯合國表示不會回應卡茨的言論，強調UNRWA一直有強勁往績。

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