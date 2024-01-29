駐約旦美軍基地遭無人機死擊釀3死25傷　拜登誓言作出反擊

中東局勢緊張，位於約旦與敍利亞邊境的美軍基地，於1月28日遭無人機襲擊，3名美軍死亡，另外25人受傷。美軍中央司令部說，事發在約旦東北部一座接近敍利亞邊境的基地。美國總統拜登（Joe Biden）稱，事件是伊朗支持的激進武裝組織所為，誓言美國會作出反擊。



伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）同日已發聲明稱，該組織當日清晨以無人機襲擊4個軍事基地，其中3個基地位於敘利亞境內、1個在以色列。這次以巴自去年10月7日爆發新一輪衝突以來，首次有美國士兵在中東地區死亡。



約旦政府發言人同日表示，造成3名美國軍人死亡的攻擊，不是在約旦領土上發生的，而是在敘利亞發生，稱這次攻擊的目標是美國在敘利亞的坦夫基地（Al-Tanf base）。

拜登表示，襲擊是由在敘利亞和伊拉克運作、並獲伊朗支持的激進武裝組織發動，強調美國會履行打擊恐怖主義的承諾，美國將追究相關人士的責任。

伊拉克民兵組織承認施襲

伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）發聲明稱，該組織當日清晨以無人機襲擊4個軍事基地。

聲明指，其中3個基地位於敘利亞境內，分別爲美軍在舍達迪（Al-Shaddadi）、魯克班（Al-Rukban）和坦夫（Al-Tanf）地區的軍事基地。第4個爲位於以色列北部海法市（Haifa）附近的澤武倫（Zevulun）海軍基地。