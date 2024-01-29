以巴衝突｜哈馬斯以軍猛攻加沙南部　兩日內350名巴勒斯坦人喪生

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯1月28日發表聲明說，以色列軍隊過去48小時，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）至少殺死350名巴勒斯坦人。聲明指出，以軍在該段時間中，對汗尤尼斯發動至少38次襲擊，仍有數十名死者的遺體被遺棄在街道上，救援人員無法接近。



加沙衛生部門此前表示，以軍過去24小時對加沙的襲擊，共造成165人死亡、290人受傷。自去年10月7日以來，以色列在加沙的軍事行動已造成超過26400人死亡、超過65000人受傷。

加沙衛生部門又稱，由於遭到以軍封鎖，汗尤尼斯最大的納賽爾醫院（Nasser hospital）內堆滿醫療廢物，無法清理。加沙目前有至少7000名傷病人員，急需前往國外治療以挽救性命。

口岸列為軍事禁區 免抗議者阻物資進入加沙

另方面，以色列軍方28日宣布，以色列與加沙地帶之間的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸為軍事禁區，以防止當地民眾繼續阻止人道救援物資進入加沙。以色列媒體報道，以軍宣布該地區為軍事禁區，旨在防止以色列民眾繼續在該口岸舉行抗議活動，阻撓人道救援物資進入加沙地帶。

本月24日以來，包括被扣押的以色列人員家屬在內，數百人堵塞凱雷姆沙洛姆口岸，阻止運載人道救援物資的貨車通過該口岸進入加沙地帶。根據聯合國人道主義事務協調廳的數據，24日當天僅有9輛卡車通過凱雷姆沙洛姆口岸進入加沙地帶，其余114輛卡車被迫繞道與埃及交界的拉法口岸。