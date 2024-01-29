王毅晤沙利文獲雙方積極評價　中美關係2024年相對緩和

中國外交部長王毅同美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）1月26日至27日在泰國曼谷舉行兩天會晤。從事後中美雙方公布的消息看，這輪會晤氣氛不錯，為2024年中美高層繼續保持溝通創造條件。



中方通報稱，王毅與沙利文進行「坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通」。白宮方面也表示，雙方就全球和區域議題舉行「坦率、實質且具建設性的談話」。

有消息說，王毅和沙利文兩天的閉門會談共進行12個小時。白宮在會談結束後還專門召開記者會，透露中美元首將在未來幾個月通話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也有望2024年再次訪華。

2018年中美爆發貿易戰後，雙方在政治、經濟、科技以及意識形態等領域展開全面博弈，中美關係直線下滑。尤其是2022年8月美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中美關係劍拔弩張，出現全面崩盤之勢。

但中美顯然都難以承擔雙邊關係崩盤的後果。2023年後，王毅與沙利文在第三方舉行多場閉門會晤，為緊張關係降溫。2023年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在三藩市實現會談，中美關係有所改善。

美國總統拜登2024年1月23日在美國維珍尼亞州出席一場墮胎權運動活動，起初一切如，後來不止一名參加者在觀眾席大叫，多次打斷拜登講話。（Reuters）。

這次王毅與沙利文在曼谷會晤，雙方的表述雖有差異，但整體評價都相對積極，顯示中美關係2024年有可能出現近年來少見的緩和。

中方通報說，雙方同意兩國元首將保持經常性聯繫；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通渠道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；近期啟動中美禁毒合作工作組；2024年春天舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。雙方還討論中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

美方聲明稱，雙方討論俄烏戰爭、中東、朝鮮、南海和緬甸等相關問題，也討論台海問題；雙方承諾保持戰略溝通渠道，通過元首通話等方式，在美中關鍵領域展開更多高層外交和磋商；中美元首將保持經常性聯繫；雙方認可中美在恢復軍事交流上取得的進展，並指出保持這些溝通渠道的重要性。雙方也對兩國在禁毒合作上取得的進展表示歡迎，包括即將在1月30日啟動的中美禁毒工作組；2024年春天將舉行中美人工智能（AI）政府間對話機制首次會議。

從中方角度看，台灣問題一直是中美關係的重中之重。台灣1月舉行大選，主張「台獨」的民進黨繼續執政，為兩岸以及中美關係帶來新的變數。加上美國2024年也將舉行大選，中國肯定擔心美國在台灣問題上繼續突破底線，因此只要中美高層溝通，中方必然首先關注台灣問題。

王毅在會晤中強調，中美關係的最大挑戰就是「台獨」。美方必須恪守一個中國原則和中美3個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

支持中國和平統一是2023年11月習近平與拜登會談中提出的新要求。王毅重申這一點，顯示中方已將這要求常態化。

美方在聲明中沒有正面回應王毅在台灣問題上的訴求，只是強調維護台海和平與穩定的重要性。這也是美國在台灣問題上應付中國的一貫立場。

美國在台灣大選後隔天就派出跨黨派代表團訪問台灣，但拜登也在台灣大選後第一時間重申不支持「台獨」。美國前國家安全委員會總統特別助理和東亞事務高級主任韋德寧（Dennis Wilder）1月17日分析，拜登政府目前在烏克蘭和中東面對動盪局勢，美國不希望再出現另一場危機。美國將向台灣當選總統賴清德表明這點，提醒他不要製造新的問題。

也就是說，民進黨繼續在台灣執政雖然有利於美國繼續打「台灣牌」，但在拜登政府任期內，美國仍會避免台海局勢失控，成為美國另一個「燙手的山芋」。

中國駐美國大使謝鋒2024年1月16日出席中國駐美國大使館紀念中美建交45周年暨2024年新春招待會。（中國駐美國大使館）

對中國來說，要求美國不打「台灣牌」很不現實，只要美國不突破「台獨」底線，中美關係就有轉圜的空間，中國就能集中精力解決內部發展問題。

至於美國對中國的防範打壓以及中美在各個領域的博弈，則將一直持續下去，不會因為中美高層溝通就有大的改觀。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）1月26日表示，美國不能允許中國利用美國的雲計算系統來訓練他們的模型，美國將採取一系列措施阻止中國利用美國技術發展人工智能。

但中美博弈不等於雙方沒有合作，也不等於雙邊關係毫無緩和餘地。這次王毅與沙利文會晤，中美雙方都給予比較積極的評價，為雙方下一步在不同領域繼續溝通創造條件。

當然，中美關係已經無法回到2018年雙方貿易戰爆發前的狀態。而且，經過這些年的不斷下滑，中美關係全面回暖的基礎已不復存在，雙邊關係甚至還隨時可能出現「黑天鵝事件」。但對脆弱的全球經濟和地區穩定來說，中美關係出現緩和，哪怕未必持久，也是一件好事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

