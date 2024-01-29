德州邊境矛盾升級　共和黨人高呼「國家離婚」

美國德州邊境移民矛盾不斷升級。州長阿博特（Greg Abbott）1月25日宣稱最高法院的判決「不明確」，沒有直接要求得州拆除鐵絲網。為了阻止鐵絲網被拆除，阿博特開展了代號「孤星行動」的一系列部署，調動了當地國民警衛隊繼續修建和加固鐵絲網，阻止聯邦執法人員進入邊境地區。



不滿最高法判決，得州與聯邦政府武裝對峙

2023年，來自中美洲和其他地區越過美墨邊境的移民人數再創新高，對此阿博特多次指責拜登「蓄意不作為」。在12月18日，阿博特簽署了一項法案，將移民非法越境進入得州的行為定為犯罪行為。新法案賦予當地執法部門逮捕非法移民的權力，同時賦予了法官發佈命令將非法移民驅逐到墨西哥的權力。

圖為1月29日，在美墨邊境有想進入美國的非法入境者與邊境守衛對話。（Reuters）

在阿博特的授意下，得州的州國民警衛隊開始在美墨邊境上拉起鐵絲網圍欄，並用武力手段阻止非法移民進入得州。阿博特1月5日一度表示，得州什麼手段都用了，除了開槍射擊非法移民，「因為開槍會被拜登起訴為謀殺罪」。

這一法案引發拜登政府的不滿，拜登政府隨後申請美國最高法院介入。到了1月22日，美國最高法院以5票贊成、4票反對的結果，批准了拜登政府的一項請求，允許美國聯邦執法機構邊境巡邏隊拆除得州邊境用於阻止非法移民的部分鐵絲網圍欄。

美國司法部聲稱，得州設置的鐵絲網圍欄阻礙了邊境巡邏隊的工作，使得他們即使在緊急情況下也無法進入邊境。

不過，面對最高法院的判決，得州長選擇「對抗」。阿博特1月25日宣稱最高法院的判決「不明確」，稱判決沒有直接要求得州拆除鐵絲網。阿博特認為，聯邦政府沒有在邊境採取更有力的行動，違反了保護國家不受「入侵」的責任。阿博特同時援引美國憲法第1條第10款第3款，稱德克薩斯州擁有憲法自衛權，有權防禦「入侵」。

阿博特在接受福克斯新聞採訪時說：「最高法院沒有任何句子、段落或頁面的意見是明確的，所以沒有人知道他們在想什麼。我們所知道的是，他們想把這個案子發回第五巡迴法院。他們對任何事情都沒有意見，比如是否拆除鐵絲網、或者其他德州在做的事情。」

除了聲稱最高法院「不明確」外，阿博特開展了代號「孤星行動」的一系列部署，他調動了當地的國民警衛隊繼續修建和加固鐵絲網，和聯邦執法人員進行武裝對峙。德克薩斯州軍事部門25日還發佈了士兵在老鷹山口安裝更多鐵絲網的照片，並宣稱該州已禁止聯邦政府巡邏隊進入謝爾比公園。

儘管最高法院發布了判決，但美國聯邦政府的巡邏隊尚未進入被德克薩斯州國民警衛隊控制的謝爾比公園等地。一名邊境巡邏隊高級官員25日表示，邊境巡邏隊目前「沒有計劃」拆除鐵絲網，除非有緊急情況。

除此以外，共和黨籍的得州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）也駁斥了聯邦政府國土安全部的請求，此前國土安全部致信帕克斯頓，尋求得州司法部支持國土安全部「全面進入目前被德克薩斯州封鎖的謝爾比公園地區」，因為「聯邦政府對這一地區擁有產權」。

對此，帕克斯頓在回應這封信時，稱這一要求沒有法律依據，強調總檢察長辦公室將繼續捍衛德克薩斯州保護其南部邊境的努力，反對拜登政府破壞該州憲法賦予的自衛權的一切努力。他建議國土安全部加入他們，做好本職工作，遵守法律。

對此有評論稱，得州長對聯邦權力的干涉，達到了自上世紀五十年代廢除種族隔離案件以來從未見過的程度。

圖為1月16日，德州在美墨邊境織起大量鐵絲網。（Reuters）

25個共和黨州長支持得州

就在得州和聯邦政府的矛盾公開之後，迅速擴大為美國兩黨矛盾。當地時間25日，美國共和黨州長協會25日在其網站刊登一封由25名美國共和黨黨籍州長共同署名的聯名信。這封聯名信公開支持得州州長的反移民措施，批評拜登的移民政策，並打出了美國「憲法」的招牌。

這封由25名共和黨州長簽名的信這樣說：「我們與州長阿博特和德克薩斯州團結一致，支持該州利用包括鐵絲網在內的一切工具和策略來確保邊境安全。由於拜登政府已經將其憲法契約職責移交給各州，德克薩斯州有充分的法律理由保護我們各州和我們國家的主權。拜登政府沒有堅持法治和確保邊境安全，而是攻擊和起訴德克薩斯州的措施，這些措施本來是用於加強保護美國公民免受非法移民、芬太尼等致命藥物和進入我們國家的恐怖分子的影響。」

除了共和黨州長外，特朗普在27日的內華達州競選集會上高度讚揚了阿博特的做法，他表示：「如果我是總統，我會向得州送去增援部隊而不是限制令，我不會和邊境的這些州發生衝突，而會用美國總統的一切資源和權力，保衛美國免受當下正在發生的可怕入侵。」

除了支持得州，特朗普繼續在集會上攻擊拜登。他表示，南部激增的「非法移民」是一種「大規模殺傷性武器」，會在國內摧毀美國。特朗普指責拜登在經濟上「摧毀了拉美裔社區」，並表示在他的領導下，拉美裔在經濟上「過得更好」。他還表示，黑人和拉丁裔選民是「受我們邊境局勢影響最大的群體」。

在集會中，特朗普這樣說：「拜登的所作所為是對我們國家的犯罪……有了你們的選票，他將為他所做的暴行受到美國人民的審判和定罪。」

共和黨議員呼籲「國家離婚」

除了特朗普外，多名共和黨籍的國會議員也發聲支持得州的做法。參議員克魯茲（Ted Cruz）在接受電視採訪時表示，得州州政府在保衛得州，而拜登卻在起訴得州。他還批評拜登的移民政策「是希望我們的國家遭受入侵」。這位右翼議員還在社交媒體上發佈了一張邊境鐵絲網的照片，並配文「有種你來拆它」。

而最誇張的評論來源於美國佐治亞州共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene），她當地時間25日發文，呼籲由共和黨控制的「紅州」與由民主黨控制的「藍州」進行「國家離婚」。此前格林在社交媒體X上指責了那些支持聯邦移民政策的民主黨州。

她在社交媒體上這樣說：「當我說我們需要一場『國家離婚』的時候，我就是說的這個意思，這也是一個嚴肅的例子（指大量民主黨州支持聯邦），可以解釋為什麼（需要『國家離婚』）」

對於格林言論，「商業內幕」網站評論稱，這位議員其提出的「國家離婚」說法並不新鮮，格林經常建議按照政治路線來「分裂」美國，但類似觀點一直存在爭議，甚至招來共和黨同僚的批評。

民主黨方面則指責特朗普和部分共和黨人「刻意破壞兩黨在移民問題上的協議」，康涅狄格州民主黨參議員墨菲25日對記者說，兩黨協議實際上是修復了現有移民制度，給了總統更好地管理邊境的新工具。而部分共和黨人「害怕這一協議真的會解決問題」。他表示，共和黨人「將在未來24小時內做出決定，看看他們是真的想做點什麼，還是出於政治原因想讓邊境一團糟。」

目前，共和黨內部也並非全面支持特朗普，參議院少數黨領袖麥康奈爾表示，他支持兩黨就新的移民法案達成協議，不會讓任何因為競選活動帶來的政治考量阻礙他的支持。

商業內幕（Business Insider）評論稱，不斷升級的緊張局勢凸顯民主黨和共和黨在移民問題上的分歧有多麼嚴重。說道。而《華盛頓郵報》稱，這場爭端引發了有關「美國內戰」的流言，以及保守派媒體和政界人士對聯邦政府的抵制。

值得一提的是，就在當地時間26日，「內戰」一詞一度登上X熱搜，不過這主要和一部名為「美國內戰」的電影提前定檔到4月12日上映有關。

圖為1月27日，拜登在南卡州出席一個晚宴時發表講話。（Reuters）

拜登「讓步」？

面對來勢洶洶的共和黨，拜登26日表態同意在邊境問題上支持更嚴厲的邊境措施，包括關閉美墨邊境，但他同時呼籲共和黨儘早與民主黨達成協議，簽署法案。當下， 部分共和黨和民主黨參議員提出了一份邊境協議草案，等待通過。有分析認為，這一表態與拜登上任之初針對移民態度發生了明顯轉變，其目的是避免特朗普對拜登政府移民政策的攻擊而影響其大選。

拜登26日表示，如果兩黨達成協議並且通過新的法案，新法案將成為「美國有史以來最嚴厲、最公平」的邊境安全改革方案。拜登在聲明中向共和黨人這樣說：「該協議將賦予我新的緊急權力，在邊境不堪重負時關閉邊境。如果獲得這一授權，我將在簽署法案使其成為法律的當天就使用這一權力。」

白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）也在新聞發佈會上也呼籲共和黨達成協議，她稱：「如果他們真的想幫助解決邊境和移民系統的問題，就需要與他們所在州的議員交談，要求其確保在各自的州內擁有所需的資源，以便採取行動真正解決這個破碎的系統。」

不過，共和黨目前並不買賬，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）26日警告說，參議院達成的協議不會過眾議院這一關，參議院邊境協議「一通過就會完蛋」（dead on arrival）。隨後在約翰遜27日繼續攻擊拜登，稱拜登總統可以在沒有國會的情況下採取行政行動來打擊移民過境，他「根本不需要與共和黨達成協議」。

約翰遜同時反對協議內容本身，他表示協議內容本身「就代表着美國的投降」，因為當下民主黨提出的兩黨提案將明確允許每月多達15萬次非法越境，然後才能使用任何新的「關閉邊境」權力。到那時，「美國就已經投降了」。

對此，美國媒體指出，移民問題也被認為是影響美國2024年大選結果的關鍵因素之一。去年12月，哈佛大學美國政治研究中心和哈里斯民調機構聯合開展的一項民調顯示，只有38%的登記選民表示支持拜登處理移民問題的做法，這一數字低於11月份的46%。

負責這一民調的主管馬克·佩恩表示：「根據民意調查，移民議題是拖累總統聲譽的關鍵問題之一。拜登需要在這個問題上取得進展，否則將面臨越來越嚴重的後果。」

美國共和黨多次抨擊拜登移民政策，指責拜登應對邊境危機不力，要求其採取更多舉措阻止移民進入美國境內。與此同時，共和黨將此問題與對烏援助掛鈎，稱如果拜登不對美國移民制度進行廣泛改革，就不會向烏克蘭提供額外資金。

本文獲《觀察者網》授權轉載

