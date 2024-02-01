韓國2023年兒童人口較十年前減少逾20%　托兒所幼兒園勢首當其衝

韓國保健福祉部及統計廳1月31日公布數據顯示，當地去年0至17歲的兒童人口為707.7206萬人，較2014年減少23%。受到這個情況影響，托兒所及幼兒園的數量在未來數年或會大減。



韓聯社報道，兒童在韓國總人口的比例由18%跌至13.8%，反映政府的改善低生育率政策未能奏效，而當地兒童人口每年減少近20萬人，總和生育率亦會進一步下滑，預計今年全國兒童人口更跌穿700萬。

統計廳的數據顯示，韓國去年第三季總和生育率為0.7人，估計會進一步下降。

出生率低下影響韓國的托兒所及幼兒園需求，韓國育兒政策研究所30日發行的最新一期《育兒政策論壇》指，全國的托兒所由2018年的39171家，減至2022年的30923家，減幅達21.1%；幼兒園數量同期亦下降5.1%。

研究團隊利用統計廳的未來人口估算數據推算將來托兒所及幼兒園的數量，結果顯示，兩者的數量會由2022年的39053家，減至2028年的26637家，跌幅達31.8%，其中在大城市的減幅更為明顯，釜山、首爾、大邱及仁川的跌幅達34%或以上。

報道稱，由於低生育率導致保育及教育機構減少，導致各地人口銳減，陷入惡性循環，因此當局應在人口驟減地區為核心，加強育兒設施及托管服務。