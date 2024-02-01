中國美商會報告：一半美企仍視中國「首要投資目的地」

中國美國商會發布最新報告顯示，儘管美中關係緊張和中國監管問題仍是在華美國企業面對的突出挑戰，但一半美國企業仍將中國列為全球首選或前三位投資目的地，三成對美中關係改善樂觀。



中國美國商會星期四（2月1日）發布中國商務環境調查報告。報告稱，後疫情時期，在華美國企業業績回暖，對短期前景表示謹慎樂觀。

相比於2023年對中國的投資意向大幅下滑，今年情況略有改善，有50%的受訪美國企業將中國列為全球首選或前三位投資目的地，比2022年上升了五個百分點。大多數受訪企業仍將保持在中國的佈局，77%企業表示目前沒有將生產或採購業務遷出中國的計劃。

幾乎所有受訪企業均表示美中雙邊關係至關重要，有近三成的受訪企業預計2024年美中關係將有所改善，對雙邊關係的樂觀程度明顯高於2023年。

圖為2024年1月26日，遊客站在中國北京前門大街一間餐廳外。（Reuters）

不過，多數企業的投資態度仍然趨於審慎，轉而以發展核心業務為主要目標，影響這一戰略決策的主要因素還是美中關係。

同時，受訪企業對於在中國市場的開放程度、市場准入、監管執法中受到不公平待遇等方面存在擔憂。

半數受訪企業表示，如果中國擴大市場准入，將考慮追加超過15%的投資。

圖為2024年1月26日，遊客站在中國北京前門大街一間餐廳外。（Reuters）

人才留存也是一大挑戰。受訪企業表示，在華外籍員工聘用和留任的主要挑戰是雙邊關係緊張以及合格的候選人不願遷居中國。

信心方面，對中國進一步向外資開放市場表示有信心的受訪企業比率增加了九個百分點，但仍有57%的會員企業對中國進一步對外資開放市場的承諾表示不確定或信心不足。

這份報告的調查時間為2023年10月19日至11月10日，參與調查的企業總數為343家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

