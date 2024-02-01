時隔13年　阿聯酋向敘利亞派出大使

據敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）消息，當地時間1月30日，阿聯酋駐敘利亞大使沙希（Hasan Ahmad al-Shahi）就任，向敘利亞外交部長梅克達德（Faisal Mekdad）遞交國書副本。這是時隔近13年後，阿聯酋再次向敘利亞派出大使。



梅克達德表示，敘利亞感謝並讚賞阿聯酋在國際政治中的立場，並感謝阿聯酋在2023年2月敘利亞地震期間提供的幫助。沙希則強調，他希望將雙邊關係提升到符合兩國民眾和領導人期望的水平。雙方還一致表示，敘利亞和阿聯酋有着「深厚而牢固」的關係。

敘利亞《祖國報》（ Al Watan） 稱，沙希於當地時間29日抵達大馬士革，是阿聯酋自2011年以來向敘利亞派出的首位大使。

美媒評論稱，阿聯酋這舉動表明，敘利亞正在重新融入阿拉伯國家。路透社也指出，這是敘利亞與其他阿拉伯國家關係進一步升溫的最新訊號。

2011年敘利亞內戰爆發後，阿拉伯國家聯盟（Arab League）中止敘利亞的成員國資格，多個阿拉伯國家關閉駐敘利亞大使館。阿聯酋也在這一年召回駐敘利亞大使，敘利亞駐阿聯酋大使館則一直保持開放。

敘利亞大馬士革（Damascus）邁宰區（Mazzeh）的一棟住宅大廈2024年1月20日遇襲。（Reuters）

但近些年來，隨着敘利亞國內和中東地區政治局勢演變，敘利亞政府與其他阿拉伯國家的關係逐漸緩和。2018年，阿聯酋駐敘利亞大使館重新開放，此後一直由臨時代辦負責外交事務。

2021年11月，阿聯酋外交與國際合作部長阿勒納哈揚（Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan）訪問敘利亞，與敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）舉行會談，成為敘利亞危機爆發後訪敘的最高級別阿聯酋官員。2022年3月，巴沙爾訪問阿聯酋，這是他自2011年以來首次正式訪問阿拉伯國家。

敘利亞：敘利亞大馬士革（Damascus）邁宰區（Mazzeh）的一棟住宅大廈2024年1月20日遇襲。（網上影片截圖）

2023年3月，巴沙爾再次出訪阿聯酋。《祖國報》稱，巴沙爾與阿聯酋總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）正式討論如何加強雙邊關係，「這反映了敘利亞和阿聯酋兩國人民之間深厚的歷史聯繫。」

2023年5月，阿拉伯國家聯盟在埃及首都開羅舉行外長級特別會議，同意恢復敘利亞的成員國資格。美國彭博社稱，這決定無視美國的警告，結束對敘利亞政府持續十數年的區域孤立，意味着華盛頓在石油輸出地區的影響力正在減弱。

本文獲《觀察者網》授權轉載

