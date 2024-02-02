日本廉航推出「和牛手信」一條龍服務　冀開拓新客源促進銷量

到日本旅遊，除了購買甜點，一些遊客或許也想把和牛帶回國享用。日本鬆綁肉類產品出關手續，允許航空公司為乘客代辦肉類通關。日本航空旗下廉價航空「ZipAir Tokyo」打先鋒，宣佈從成田機場飛往美國和新加坡的乘客，可在該公司網站訂購高級和牛作為手信。



據報道，日本農林水產部首次與航空公司合作，讓外國遊客在無需自行辦理出關手續上，把日本和牛帶出國。肉類產品出入關須繁雜手續，從日本空運肉類到海外，須購買有衛生認證的產品，並在機場檢疫站取得出口檢疫證明。此前，一些遊客是委託貨運公司進行檢疫手續。

ZipAir星期三（1月31日）宣佈上架三種類型的A5級和牛，乘客可在48小時前在廉航官網訂購，然後在辦理登機手續前確認產品，就能在抵達國門時領取速冷包裝的新鮮和牛產品。目前，只有前往美國和新加坡的航線可購買。美國航線每人可購買最多22.6公斤，而新加坡航線則每人可購買5公斤，禮品最低價格是1.2公斤2萬5900日元（約1386港元）。

ZipAir董事長西田真吾說：「肉類通關如今可由日航附屬公司日本航空貨運和負責買辦的全國農業組合的肉類部門辦理，因此乘客可減少繁瑣手續。」

日本廉航ZipAir週三（1月31日）宣布上架三種類型A5級和牛，乘客可在48小時前在ZIP官網訂購，然後在辦理登機手續前確認產品，就能在抵達國門時領取速冷包裝的新鮮和牛產品。（ZipAir官網）

和牛是日本的奢侈食品，當局與航空公司配合促銷和牛是因為發現到日本觀光享用和牛的富裕人士越來越多。鹿兒島地區盛產和牛，當地報章《南日本新聞社》和九州經濟研究所聯合發表的調查發現，隨着日本旅遊業的發展，這10年間鹿兒島縣和牛產量增長1.8倍，為該縣創造了701億日元的經濟效應。

日本國內和牛消費處於下降趨勢

《日經新聞》報道，當局也一直在擴大和牛的海外銷售量，因為人口減少將使日本國內對和牛的消費處於下降趨勢。它預測，到了2030年，日本人對和牛的消費總額將下降17.4%，從2020年的8897億日元減至8091億日元。

此外，日本畜牧業者傾向於生產最高品質的A5級和牛，這種高檔和牛與日本消費能力不匹配。隨着通貨膨脹，消費者減少購買昂貴食品，導致日本優質和牛的批發價降至三年以來的最低水平。

現在，日本希望通過航空公司開發新客源，並抓住日元貶值的機遇，讓日本和牛銷量能在海外「高飛」。據悉，為推廣日本農業產品出口，當局也在發展成田機場附近的成田市公共批發市場，以便為更多農產品創建新的對外銷售渠道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

