烏克蘭美女奪日本小姐冠軍網熱議　被爆當已婚醫生第三者

第56屆日本小姐冠軍日前由日籍烏克蘭裔的椎野卡羅利娜（Karolina Shiino，又譯椎野卡洛琳娜）奪下，她亮麗的外貌以及烏克蘭血統也引發許多討論。



然而日媒《週刊文春》31日報道，有模特兒圈人士爆料，椎野卡羅利娜與一名已婚的40多歲男醫生交往，椎野卡羅利娜的事務所1日發出聲明表示，相關報道並非事實，椎野卡羅利娜沒有任何不倫行為。

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26歲的椎野卡羅利娜在烏克蘭出生，生父、生母也都是烏克蘭人，她的母親後來與日本籍男性再婚，椎野卡羅利娜也在5歲就移居日本，說日文非常流暢。

椎野卡羅利娜2023年9月取得日本國籍，並在今年1月22日獲得第56屆日本小姐冠軍。

椎野卡羅利娜奪得日本小姐的消息引發正反兩極評價，許多人紛紛表示祝福，椎野卡羅利娜的「烏克蘭血統」卻也引起爭議，有部分網友認為比賽結果有歧視日本面孔之嫌。

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然而風波一波未平一撥又起，《週刊文春》引述一名模特兒相關人士的說法爆料稱，椎野卡羅利娜正在與一名40多歲的已婚男醫生交往。

該名人士爆料，與椎野卡羅利娜交往的男醫生曾經出過書，還隸屬於演藝事務所，是一位相當有名的醫生，兩人一開始只是會一起吃飯的關係，但卻愈走愈近，後來椎野卡羅利娜還會邀請醫生到自己的家中。

對於《週刊文春》的爆料，椎野卡羅利娜所屬的事務所對《週刊文春》刊載的報道發出聲明表示，經過與本人確認，椎野卡羅利娜無不倫行為的相關事實。

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