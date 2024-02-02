烏克蘭裔日本小姐被爆偷人夫　慘遭「肌肉醫生」欺騙懵當第三者？

日籍烏克蘭裔的椎野卡羅利娜（Karolina Shiino，又譯椎野卡洛琳娜）1月22日摘下第56屆日本小姐后冠，但人紅是非多，繼她的血統與異國外貌引起討論後，有周刊爆料她介入他人婚姻，男主角是人稱「肌肉醫生」的知名整形醫生。



日媒《週刊文春》31日引述有模特兒圈人士說，她與一名已婚的40多歲男醫生拍拖。

爆料人講出男方背景資料，指他不但有出版書籍，還與經理人公司簽約，是公眾人物。

周刊指兩人最初只是朋友，有一起吃飯，但後來關係愈趨親密。報道指男方邀她到家中約會。周刊還掌握兩人拖手的證據。

有媒體爆料，這名婚內出軌的醫生就是有「肌肉醫生」（筋肉醫師）之稱的前田拓摩。

男方在Instagram發布手寫信公開道歉稱，兩人約會已有一段時間，他擔心自己的誤導的行為會對女方及其他人帶來不便。

他承認確實透過隱瞞已婚的身份與女方約會。他自稱因無意離婚，椎野卡羅利娜因此拒絕再跟他見面。

前田拓摩在個人Instagram賬號發布手寫道歉信：

日本小姐陷入不倫之戀的醜聞的新聞，迅即成為各界茶餘飯後的話題。椎野卡洛琳娜的經理人公司在社交媒體X發文澄清說，公司與她本人確認過，沒有發生周刊所說的婚外情。

日本小姐選美的主辦單位也表明支持椎野，稱事實是男方騙了她，椎野是受害者，她沒有錯。

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現年26歲的椎野卡羅利娜雙親是烏克蘭人。母親在她5歲時與日本男士再婚，椎野卡羅利娜因此來到日本，能操流利日語。她此後在日本生活逾20年，已入籍日本。她15歲時已是模特兒。

椎野卡羅利娜2023年9月取得日本國籍，1月22日摘下第56屆日本小姐后冠。

她獲獎的消息引發正反兩極評價，不少人表示祝福，但反對的人則拿她的「烏克蘭血統」批評，認為日本小姐不應是有着異國美女臉孔的女子。

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然而風波一波未平一撥又起，《週刊文春》引述一名模特兒相關人士的說法爆料稱，椎野卡羅利娜正在與一名40多歲的已婚男醫生交往。

該名人士爆料，與椎野卡羅利娜交往的男醫生曾經出過書，還隸屬於演藝事務所，是一位相當有名的醫生，兩人一開始只是會一起吃飯的關係，但卻愈走愈近，後來椎野卡羅利娜還會邀請醫生到自己的家中。

對於《週刊文春》的爆料，椎野卡羅利娜所屬的事務所對《週刊文春》刊載的報道發出聲明表示，經過與本人確認，椎野卡羅利娜無不倫行為的相關事實。

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