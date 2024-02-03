美國比中國有「6大優勢」　但正將手裏的牌打爛｜專家有話說

在當代國際政治舞台上，美國的地位和力量一直是全球關注的焦點。近年來，隨着全球力量對比的變化，特別是中國的快速崛起，關於美國是否正在經歷衰落的討論愈發激烈。本文深入探討美國自身及其在國際舞台上的地位，通過歷史視角和現實分析，提出對美國力量的全面評估，並特別關注美國前總統特朗普（Donald Trump）提出的「讓美國再次偉大」的口號及其背後的意涵。



本文作者約瑟夫·奈（Joseph S. Nye, Jr.）是國際關係領域的重量級學者、負責國際安全事務的美國前助理國防部長、哈佛大學（Harvard University）榮休教授，特別以其「軟實力」（Soft power）和「巧權力」（Smart power）的概念而聞名。

美國的偉大與衰落

大多數美國人認為美國正在衰落，特朗普聲稱他可以「讓美國再次偉大」。但是，特朗普的前提簡直是錯誤的，正是他提出的解決方案對美國構成最大的威脅。美國人有長期擔憂衰落的歷史。早在十七世紀馬薩諸塞灣（Massachusetts Bay）殖民地成立不久後，一些清教徒就哀嘆早期美德的喪失。在十八世紀，開國元勛在考慮如何維持一個新的美國共和國時，研究羅馬歷史。在十九世紀，狄更斯（Charles Dickens）觀察到，如果要相信美國人的話，他們的國家「總是處於低迷狀態，總是停滯不前，總是面臨着令人擔憂的危機，而且從來沒有其他的狀態。」1979年一本關於國家衰落的雜誌封面上，自由女神像的臉頰上滾下一滴眼淚。

但是，儘管美國人長期被我所稱的「過去的金色光輝」吸引，美國從未擁有許多人想像的那種力量。即使擁有佔優勢的資源，美國也常常未能達成其想要的結果。那些認為今天的世界比過去更加複雜和動盪的人應該記住1956年這樣的一年，當時美國未能阻止蘇聯鎮壓匈牙利的起義；而且我們的盟友英國、法國和以色列入侵了蘇伊士。用喜劇演員威爾．羅傑斯（Will Rogers）的話來說，「霸權不是過去的樣子，也從未是。」「衰落主義」的時期更多地告訴我們關於流行心理學而不是地緣政治。

中美關係：中國駐美國大使館2024年1月28日舉辦紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動。（中國駐美國大使館照片）

儘管如此，衰落的想法顯然觸動美國政治中的一個敏感神經，使其成為黨派政治的可靠素材。有時，對衰落的焦慮導致更多弊端的保護主義政策。有時，自大的時期導致諸如伊拉克戰爭這樣的過度伸展政策。在美國力量的低估或誇大中沒有任何美德。

在地緣政治方面，區分絕對衰落和相對衰落很重要。從相對意義上講，自二戰結束以來，美國一直在衰落。美國再也不會佔據全球經濟的一半並獨佔核武器（蘇聯在1949年獲得核武器）。戰爭加強美國經濟，削弱其他所有人的經濟。但隨着世界其他地區的復蘇，美國在全球GDP中的份額到1970年下降到三分之一（大約是二戰前夕的份額）。

美國總統尼克遜（Richard Nixon）將此視為衰落的標誌，並使美元脫離金本位。但半個世紀後，綠色美鈔仍然佔據主導地位，美國在全球GDP中的份額仍然約為四分之一。也沒有因為美國的「衰落」而阻止它在冷戰中獲勝。

如今，中國的崛起經常被引用為美國衰落的證據。如果嚴格從中美權力關係來看，的確發生對中國有利的轉變，從相對意義上可以被描繪為美國的衰落。但從絕對意義上講，美國仍然更加強大，並可能保持這種狀態。中國是一個令人印象深刻的旗鼓相當的競爭者，但它也有顯著的弱點。就整體權力平衡來說，美國至少擁有6大長期優勢。

第一個是地理位置。美國被兩大洋和兩個友好鄰國所環繞，而中國則與14個國家接壤，並且與其中幾個國家，包括印度，存在領土爭端。

第二是相對的能源獨立，而中國則依賴進口。

第三，美國從其龐大的跨國金融機構和美元的國際角色中獲得力量。一個可信的儲備貨幣必須是自由兌換的，並且植根於深厚的資本市場和法治——所有這些中國都缺乏。

第四，美國在人口方面具有相對優勢，作為唯一一個目前預計將保持其在全球人口排名中（第三位）位置的主要發達國家。未來10年，世界上15個最大經濟體中有7個將面臨勞動力市場縮減；但美國的勞動力預計將增加。

中國農業農村部部長唐仁健2024年1月18日上午在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會第七次會議（中國農業農村部）

第五，美國長期處於關鍵科技（生物、納米、訊息科技）的前沿。中國在研發方面投入巨資——在專利方面現在表現良好——但按照其自身的標準，其研究型大學的排名仍然落後於美國機構。

最後，國際民意調查顯示，在吸引力的軟實力方面，美國排名更好。

總的來說，美國在二十一世紀的大國競爭中握有強牌。但驕傲自滿可能會讓美國一手好牌打爛。丟棄高價值的牌——包括強大的聯盟和在國際機構中的影響力——將是一個嚴重的錯誤。遠非讓美國再次偉大，反而可能大大削弱美國。

美國人更應該擔心的是國內民粹主義的崛起，而不是中國的崛起。諸如拒絕支持烏克蘭或退出北約（NATO）的民粹政策，將對美國的軟實力造成巨大損害。如果特朗普在11月贏得總統大選，2024年可能是美國力量的轉折點。最後，衰落的感覺可能是有道理的。

即使其外部力量仍佔主導地位，一個國家也可能失去其內在的美德和對他人的吸引力。羅馬帝國在失去共和政體後還長期存在。正如富蘭克林（Benjamin Franklin）關於創始人創立的美國政府形式所說：「一個共和國，如果你能保持它。」在美國民主變得更加兩極分化和脆弱的程度上，正是這種發展可能導致美國的衰落。