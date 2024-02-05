智利森林大火增至64死數百人失蹤　當局不排除涉蓄意縱火

智利中部沿岸旅遊城市比尼亞德爾馬（Vina del Mar）發生森林大火，死亡人數持續增加，至今已至少64人喪生。智利總統博里奇（Gabriel Boric）警告說，死亡人數料會顯著增加。瓦爾帕萊索大區（Región de Valparaíso）官方表示，火災中有數個火點同時起火，不排除由蓄意縱火引起。



博里奇透過電視向全國發表講話，稱死亡數字將會增長，而且會顯著增長，國家正面對一場非常嚴重的悲劇。他宣布5日起全國哀悼兩天，並表示智利需為更多壞消息作好準備。

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當局稱接獲報告，仍有數百人失蹤。目前已超過1,000棟房屋受損。為控制大火及減少傷亡，當局在受災最嚴重的地區，實施晚上9點後的宵禁，並派出軍隊協助救火。

智利國有能源公司ENAP表示，因山火引致停電，位於阿空加瓜（Aconcagua）的全國第二大煉油廠，已從2日起關閉，但強調煉油廠未受山火波及，並將會逐步恢復運作。

內政部長托阿（Carolina Toha）3日較早時稱，該國中部及南部有92場森林大火。其中又以瓦爾帕萊索大區為重災區。當局已呼籲大批居民撤離。

智利中部地區正經受熱浪，部分地區氣溫高達40度，高溫、乾旱、風勢多變增加了滅火工作的複雜性。據智利救災部門的數據，瓦爾帕萊索大區受災面積已超過1.1萬公頃