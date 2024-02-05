日本旅客過多帶來滋擾　地方政府擬在景點額外收費紓緩壓力

新冠疫情過後，日本積極宣傳爭取旅客回歸。日本2023年接待了2500萬人次的外國旅客，恢復至2019年近八成水平。然而大批旅客回歸亦造成了各類問題，對居民生活及各行各業造成影響。



英國《衛報》2月3日報道，受到日圓疲弱影響，旅客很願意前往日本旅遊及消費。但與很多地方一樣，蓬勃發展的旅遊業是一把雙刃劍，過多的旅客造成了「過度旅遊」，帶來種種問題。

圖為2021年10月14日，在疫情下的京都。疫情期間京都沒有旅客，失去了經濟收入，但今天恢復旅遊卻帶來另一個問題。（Getty）

「過度旅遊」在京都最為明顯，京都是日本最著名和漂亮的古都，但遊客太多對當地居民造成困擾：亂扔垃圾、吵鬧、還有亂闖民居，旅客往往不知道在旅客區旁的，其實都是一般居民的住所而非景點可以「自由出入」。

單是2022年，到訪京都的旅客人數就超過4300萬，是當地人口的30倍。

勞動力不足也是日本面對最大的問題，隨着旅客不斷增加，住宿、公共交通、服務業都面臨很大壓力。日本政府2023年建議增加巴士和的士數量，以及開設新的巴士路線，減低對當地民眾的影響。

一些地方政府亦正採取措施，希望減輕維護景點的壓力。例如參觀日本的世界遺產嚴島神社的遊客必須支付100日圓（約5.5港元）的門票；前往富士山準備登頂的旅客，在2024年夏季也會被收取2,000日圓（約110港元）的登山費。