英王查理斯三世患癌　75歲的他還有能力繼續擔任一國之君嗎？

英國白金漢宮2月5日發表聲明，英王查理斯三世（King Charles III）被確診患上癌症，正接受治療。聲明再次引發公眾的關注——英王查理斯今年已75歲，他還能否繼續履行一國之君的職責。



查理斯在大多數男人都退休後的十年，才開始他的新工作——英國國王。但命運似乎又給了這個漫長等待的統治者另一個新挑戰。

72年前，查理斯的祖父佐治六世（George VI）去世，他的母親伊利沙伯二世（Elizabeth II）成為女王。查理斯在3歲時成為王位繼承人，他擔任這個頭銜長達70年之久，比任何人都要長。

圖為2023年12月14日，英王查理斯三世（右）參觀英格蘭倫敦的王家法院。（Getty）

自成為國王以來，他一直相當謹慎地履行職務，獲得了公眾的認同。在最近的一項民意調查顯示，超過50%的受訪者肯定查理斯的工作，只有9%的受訪者持反對意見。

1月查理斯因前列腺肥大接受治療，前列腺問題是老齡男性普遍出現的疾病，但現在又宣布患上癌症，引發了公眾的關注。

白金漢宮聲明指出，查理斯已即日開始定期治療計劃，查理斯「對自己的治療持樂觀態度，並期待盡快恢復公務」。治療期間，他會推遲會見公眾，但將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。官方的聲明給人一種正面印象，國王可以很快康復回歸。

圖為2023年12月5日，英王查爾斯三世（右）出席英國科普特正教會中心舉行的節日崇拜和聖誕招待會。（Getty）

白金漢宮沒有透露查爾斯被診斷出什麼癌症，僅知道不是前列腺癌。隨着一半的人在一生中可能患上癌症，這個診斷並不令人意外。年齡是大多數癌症的最大風險因素，查理斯今年已經75歲。

官方同樣未有透露查理斯將接受什麼治療，只是說他已經開始「一個定期治療的計劃」。這可能涉及化療、放射療法或標靶藥物。

癌症是今天發達國家的常見症病，英國也不例外，單是過去兩個月，英國就有數千個癌症新症，查理斯僅是其中一人。

癌症患者通常被鼓勵保持積極，但這並非容易。癌症是一個可以致命的疾病，且治療充滿副作用，這往往會影響患者的心理質素。