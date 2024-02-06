烏克蘭裔日本小姐退還后冠　承認當第三者　稱恐懼而沒交代真相

日籍烏克蘭裔的椎野卡羅利娜（Karolina Shiino，又譯椎野卡洛琳娜）日前贏得日本小姐后冠後，惟圍繞她的話題不斷，有「文春炮」之稱的《週刊文春》爆料指卡羅利娜與人夫、著名「筋肉醫生」的整形醫生前田拓摩有第三者關係。她在2月5日發表聲明，承認有不當男女關係，同時決定退還后冠。



椎野卡羅利娜的聲明指，她向前田的妻子、家人及相關人士致歉，稱事實與經理人公司日前公開的內容有差異，表示自己受到混亂和恐懼影響而無法講出真相。

她亦表明，受到今次事件影響，自己決定向主辦單位退還日本小姐后冠，並與所屬的經理人公司解約，兩者已獲受理。

日本小姐協會其後宣布，椎野卡羅利娜以個人理由辭退獎項，大會因此將今屆得主列為「懸空」，同時向贊助商、評審員及相關人士致歉。

《週刊文春》早前引述有模特兒圈人士說，她與一名已婚的40多歲男醫生拍拖。

爆料人講出男方背景資料，指他不但有出版書籍，還與經理人公司簽約，是公眾人物。

周刊指兩人最初只是朋友，有一起吃飯，但後來關係愈趨親密。報道指男方邀她到家中約會。兩人拖手的畫面也被周刊掌握在手。

有媒體爆料，這名婚內出軌的醫生就是有「肌肉醫生」（筋肉醫師）之稱的前田拓摩。

前田在Instagram發布手寫信公開道歉稱，兩人約會已有一段時間，他擔心自己的誤導的行為會對女方及其他人帶來不便。

他承認確實透過隱瞞已婚的身份與女方約會。他自稱因無意離婚，椎野卡羅利娜因此拒絕再跟他見面。

前田拓摩在個人Instagram賬號發布手寫道歉信：

日本小姐陷入不倫之戀的醜聞的新聞，迅即成為各界茶餘飯後的話題。椎野卡洛琳娜的經理人公司在社交媒體X發文澄清說，公司與她本人確認過，沒有發生周刊所說的婚外情。

日本小姐選美的主辦單位也表明支持椎野，稱事實是男方騙了她，椎野是受害者，她沒有錯。

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現年26歲的椎野卡羅利娜雙親是烏克蘭人。母親在她5歲時與日本男士再婚，椎野卡羅利娜因此來到日本，能操流利日語。她此後在日本生活逾20年，已入籍日本。她15歲時已是模特兒。

椎野卡羅利娜2023年9月取得日本國籍，1月22日摘下第56屆日本小姐后冠。

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