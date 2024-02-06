以巴戰事致國際企業增長放緩　麥當勞新業績：中東動盪打擊業務

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯自2023年10月爆發戰事，至今持續近4個月，據美媒2月5日報道，國際大型企業麥當勞（McDonald's）與星巴克（Starbucks）均表示以巴戰事及其引發的抵制潮，打擊到兩間公司2023年第四季的業務。



麥當勞5日公布2023年第四季業績，全球同店銷售額成長3.4%，低於市場預期，公司報告談到中東銷售放緩，導致其第四季收入低於預期，並指出業務受到戰事影響。

在以巴戰爭爆發後，親巴勒斯坦的阿拉伯國家醞釀抵制潮，據路透社報道，運動基本上是民間自發，原因是不滿西方國家支持以色列在加沙的軍事行動。活動針對被指親以色列的企業，部份被指與以色列有財務聯繫，又或在以色列投資。

麥當勞在以色列的加盟店2023年10月宣布免費向以軍供應餐點後，中東多地的麥當勞店遭抵制，部份更遭砸店，在土耳其、埃及、約旦和黎巴嫩等地不少麥當勞加盟店則火速切割。

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據麥當勞指，不單在中東的業務受戰爭影響，在其他以穆斯林為主的國家以及法國也出現同一情況。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5日報道，另一美國大型企業星巴克也表示業務受到戰爭與相關抵制活動影響，行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）談到公司在中東的銷售陷入困境，且抵制活動也傷害到了在美國的分店。

麥當勞預期在以巴戰爭結束前，在中東的銷售額難以恢復。