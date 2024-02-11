美國直升機墜毀6死包括尼日利亞銀行CEO　美媒：攜妻兒看超級盃

美國加州南部2月9日晚發生直升機墜毀意外，機上6人全數罹難，死者包括尼日利亞主要銀行阿克塞斯銀行集團（Access Bank Group）行政總裁維圭（Herbert Wigwe）及其妻兒。



路透社10日引述美國聯邦航空局（FAA）聲明稱，事發在9日晚上約10時，涉事直升機於加州尼普頓（Nipton）一帶墜毀。直升機型號為歐洲直升機公司（Eurocopter）EC 130， FAA將與國家運輸安全委員會展開調查。

聖貝納迪諾（San Bernardino）警方稱，墜機現場位於15號州際公路以東、鄰近哈洛蘭斯普林斯路（Halloran Springs Road）處，截至10日仍未尋獲生還者。

世界貿易組織（WTO）總幹事奧孔喬–伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）11日在社文平台X發文，證實維圭與妻兒均在意外逝世，指消息令人深感悲痛。

美媒：攜妻兒準備看超級盃

美國旗語新聞社（Semafor）引述一名與球隊關係密切的消息人士稱，維圭一家當時正準備到拉斯維加斯觀看11日上演的超級盃（Super Bowl）美式足球賽事。