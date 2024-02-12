奧斯汀因膀胱問題再入院　美國防部：在深切治療部接受護理與監察

美國國防部2月11日公布防長奧斯汀（Lloyd Austin）因緊急膀胱問題送往華盛頓特區一家醫院接受治療後，國防部之後再公布消息指，奧斯汀在深切治療部接受護理與監察。



美國國防部稱，在11日晚上經過一系列測試與評估後，奧斯汀獲送進華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）的深切治療部接受支援式護理和密切監察。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）較早前在書面聲明中強調，白宮、國會和參謀長聯席會議主席都已收到通知。聲明未詳細交代具體病情，但指70歲的奧斯汀住院期間，將繼續履行職務。

2023年12月19日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在巴林以視像方式參加紅海安全峰會，幾天後他入院接受列腺癌手術。（Reuters）

暫時移交職務

五角大樓之後表示，奧斯汀接受治療期間，職務暫時移交至副防長希克斯（Kathleen Hicks）。

華特里德國家軍事醫療中心指，未知奧斯汀要留院多久，稱對方的膀胱狀況不會影響他的康復，其癌症預後仍然理想。

奧斯汀1月因前列腺癌手術後併發症，秘密入院多日而未向總統拜登（Joe Biden）、白宮、國會等報告而受到批評。他後來於電視的記者會上道歉，並定於2月29日在國會就此事作證。